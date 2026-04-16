El Jardín de Olivia - Capítulo 275: Un peligroso enfrentamiento en casa de los Guerrero

16 abr. 2026 - 18:15 hrs.

En el capítulo 275 de El Jardín de Olivia, Luis Emilio (Alejandro Trejo) perdió el control y ordenó masacrar a la familia Guerrero, pese a las advertencias del subprefecto Burgos (Juan Carlos Cáceres).

Dos matones de confianza intentaron colarse en la casa de Gloria (Francisca Gavilán), encontrándose frente a frente con un Santana (Matías Oviedo) armado y listo para disparar.

Las cosas se complicaron cuando Ignacia (Cota Castelblanco) llegó y se vio atrapada en el conflicto.

El Jardín de Olivia / Mega

Mariana en la mira

Por consejo del fiscal Santibáñez (Claudio Ravanal), Vanessa (Begoña Basauri) se contactó con algunas de las víctimas de Luis Emilio. Entre ellas estaban Mariana (Catalina Stuardo), la antigua secretaria del holding.

Aterrorizada, esta joven madre se negó a denunciar a su exjefe y pidió no ser contactada por la justicia. No le quedaba más alternativa, pues estaba fuertemente vigilada por un conocido de Walker que quiso saber los detalles de la llamada.