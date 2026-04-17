Christell Rodríguez muestra el avance de su embarazo de 24 semanas: "Ya tiene su nombre"

17 abr. 2026 - 15:30 hrs.

El embarazo de Christell Rodríguez sigue avanzando y la cantante demuestra en sus redes sociales lo feliz que está en la dulce espera.

La artista sorprendió a sus seguidores el 18 de marzo, cuando reveló que se convertirá en mamá junto a su esposo, Roberto Parra; un anuncio que hizo cuando llevaba varias semanas de gestación.

La pancita de embarazada de Christell a sus 24 semanas

A finales de marzo, Christell actualizó a sus fans sobre el crecimiento de su guatita y el tiempo que lleva embarazada. Sin embargo, los internautas le siguen preguntando cuántas semanas lleva.

La intérprete contestó con una postal donde luce sonriente mientras posa de perfil para evidenciar cuánto creció hasta ahora su panza.

Instagram @christell_oficial

Vestida con un conjunto color café de buzo y suéter de cuello alto, Rodríguez escribió que está en la semana 24, alrededor del sexto mes. "Ya se está notando", escribió en su historia, antes de comentar que ya sabe cómo se va a llamar su bebé.

"Es niño y ya tiene su nombre. También teníamos nombre de niña", respondió a un seguidor. Recordemos que, junto a su marido, la fonoaudióloga reveló el sexo de su hijo en un colorido video.

Instagram @christell_oficial

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