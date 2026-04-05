La dolorosa pérdida familiar de Christell Rodríguez: "Así te recordaré mi amada..."

05 abr. 2026 - 14:29 hrs.

Christell Rodríguez compartió una sensible noticia con sus seguidores este fin de semana, tras confirmar el fallecimiento de su abuela Eliana.

La cantante dio a conocer la pérdida a través de sus historias de Instagram, donde le dedicó un emotivo mensaje de despedida, reflejando el estrecho vínculo que mantenían.

La despedida de Christell Rodríguez

En su publicación, la artista recordó a su abuela con profundas palabras: "Así te recordaré mi amada mamá Eliana, con tu sonrisa y tus canciones".

Además, destacó el rol especial que tuvo en su vida familiar, agregando: "Muy segura sabías que mi bebé sería un varón. Sé que confabulaste con papá Dios y la abuelita de Roberto para que llegara a nuestras vidas".

Finalmente, cerró su mensaje con una sentida despedida: "Descansa al fin mi viejita, en los brazos de papá".

Instagram

El agradecimiento tras la pérdida

Horas más tarde, Christell volvió a utilizar sus redes sociales para agradecer las muestras de cariño recibidas en este difícil momento.

"Gracias por todos los mensajitos, por acá muy tranquila y obviamente en camino a estar con mi familia", expresó.

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