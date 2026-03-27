"Lo presentíamos desde el principio": Christell finalmente revela el sexo de su bebé y emociona a sus fans

27 mar. 2026 - 11:30 hrs.

Christell Rodríguez y su esposo Robertto Parra habían dejado a sus seguidores en expectativa al publicar un primer video de la revelación de sexo de su bebé.

Las imágenes en blanco y negro no permitieron ver si la pareja tendrá niña o niño, pero en una segunda publicación, le pusieron color a la buena noticia.

La revelación de sexo del bebé de Christell Rodríguez

El momento esperado por los fans de Christell llegó de manera original, con el marido de la artista rociando un aerosol para esparcir el color correspondiente.

Instagram @christell_official

El lugar, decorado con globos y las palabras "Niña" y "Niño", se coloreó de azul. "It’s a Boy (es un niño). Lo presentíamos desde el principio. ¡Te esperamos con mucho amor, nuestro príncipe!", escribió la cantante en su publicación, que se llenó de comentarios de sus emocionados fans.

"Ser mamá de un niño es un terremoto de aventuras y amor"; "¡Qué lindo, felicidades! Ese niño va a tener a los mejores padres"; "Se viene sobrino"; "Aw, llegó un varón", escribieron.

Sin embargo, una de las preguntas que abundaron fue cuántas semanas de embarazo tiene la intérprete, algo que hasta ahora no ha revelado.

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