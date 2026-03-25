Christell comparte misteriosa revelación de sexo de su bebé: "Qué alegría saber que pronto estarás aquí"

25 mar. 2026 - 12:10 hrs.

Christell Rodríguez sorprendió a sus seguidores con un video que protagoniza junto a su esposo, Roberto Parra, donde se aprecia el momento exacto de la revelación de sexo de su bebé.

La cantante ya había adelantado el lunes que preparó un regalo especial para su guagua, que haría inolvidable este hito: un osito Teddy, elaborado por una chef pastry.

La misteriosa revelación de sexo del bebé de Christell

Christell se las ingenió para ofrecer de manera muy original un vistazo del esperado "gender reveal". "Qué alegría saber que pronto estarás aquí", escribió en su post.

Instagram @christell_oficial

En el video se la ve con Roberto, la decoración con globos y las palabras "niña" y "niño" en el fondo, con sus respectivos colores rosa y celeste.

Cuando el futuro papá se disponía a rociar un aerosol que revelaría cuál de los dos colores corresponde, la grabación se tornó en blanco y negro, para dejar en incógnita el resultado. Al final, la pareja se abraza con emoción al descubrir si llegará un niño o niña-



Como era de esperarse, los fans de la intérprete quedaron curiosos y así lo manifestaron en la caja de comentarios. "¡Necesitamos que nos cuentes más! ¡Storytime please! Cuántos meses tienes, cómo planificaron, cuándo nace", fue uno de los mensajes más virales.

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