Christell Rodríguez cuenta cómo se ha sentido en su embarazo: "Es muy loco hablar de esto"

20 mar. 2026 - 13:50 hrs.

A pesar de sus labores en Corea del Sur para registrar el gran regreso de BTS, la cantante Christell Rodríguez se tomó un tiempo para ofrecer nuevos detalles de la evolución de su embarazo.

En Instagram, la fonoaudióloga expresó su gratitud con aquellos que han estado al pendiente: "Me han llegado demasiados mensajes y comentarios súper lindos, de mucho apoyo, de mucho amor y de mucho cariño".

Así avanza el embarazo de Christell Rodríguez

De paseo por el sector de Namdaemun en Seúl, Christell publicó una historia para dar a conocer las novedades de su gestación: "Sin nauseas ni nada. Gracias a Dios todo va bien y bebé se porta un 7", reveló.

Instagram: @christell_oficial

Cabe recordar que la artista dio a conocer hace solo unos días que estaba esperando un tercer miembro en su familia junto a su esposo Roberto Parra.

"Es muy loco estar hablando de esto públicamente porque ya tengo su tiempo (de gestación)", prosiguió en el registro, aunque no reveló cuántos meses lleva su guagua en el vientre.

"Ha sido un embarazo demasiado tranquilo, demasiado lindo. No he tenido mayores molestias. Así que he podido hacer mi vida muy normal", dijo la intérprete de "Mueve El Ombligo".

La artista nacional aseguró a sus fans que pronto habrá nuevas actualizaciones de la dulce espera: "La próxima semana les voy a contar más al respecto, pero me he sentido excelente".

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