"Ahora somos tres": Christell Rodríguez sorprende y anuncia que está embarazada

18 mar. 2026 - 12:43 hrs.

Una increíble noticia dio a conocer este miércoles Christell Rodríguez, quien en sus redes sociales anunció que está embarazada.

La cantante chilena, en una publicación en Instagram en conjunto con su esposo, Roberto Parra, subió tres fotografías con las que reveló esta gran información.

El gran anuncio de Christell Rodríguez

En la primera postal se ven sus manos abrazando a su marido, y en ellas hay unos zapatitos y una foto de una ecografía. En las siguientes instantáneas vuelven a aparecer estos pequeños objetos que anuncian la llegada de su primer hijo o hija.

“Y bueno... ahora somos 3. Gracias Dios por tu fidelidad y misericordia en nuestras vidas”, escribió la pareja en la descripción del post.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Christell ? | Cantante & Comunicadora (@christell_oficial)

La publicación se llenó de comentarios de felicitaciones de sus seguidores, entre ellos varios famosos y famosas que les dejaron buenos deseos, tales como Tati Fernández, Michelle Carvalho, Renata Ruiz, Leticia Zamorano y más.

La intérprete de “Mueve El Ombligo”, además, subió una historia diciendo: “¡Sorpresa! Se suponía que se publicaría mañana, jajaja, pero me equivoqué de hora”.

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