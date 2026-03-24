El primer regalo de Christell para su bebé: "Hay momentos que se quedan para siempre"

24 mar. 2026 - 17:20 hrs.

Aunque hace menos de una semana Christell Rodríguez anunció que está embarazada, la cantante dice que falta poco para la revelación de género de su bebé.

"¿Que creen que será 'chipi baby'?", preguntó en la descripción de un video donde muestra el primer regalo que preparó para su hijo o hija en gestación.

El primer regalo de Christell Rodríguez para su bebé

"Hay momentos que se quedan para siempre y este es uno de ellos, crear algo para compartir un momento tan especial como saber quién viene en camino", escribió Christell en su post.

La futura mamá aparece en la grabación junto a la chef pastry Camila Elizalde, a quien ayudó a elaborar un obsequio lleno de dulzura. "Yo he hecho pasteles para matrimonios, cumpleaños, divorcios, pero nunca uno con un corazón latiendo adentro", dijo.

Instagram @christell_oficial

En las imágenes, Christell y Camila arman un pastel en forma de osito en color chocolate, con tiernos ojos estilo kawaii, una pequeña nariz en forma de corazón y en su cuello, un lazo blanco con la palabra "love" (amor). "Todo niño merece su Teddy (osito). Y este es el primero de mi bebé", dijo por su parte la influencer.

"Este teddy tan especial formó parte de este momento que vamos a atesorar para siempre, porque hay noticias que no solo se cuentan, se sienten", se lee al final del mensaje de la cantante en su publicación.

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