El look premamá de Christell Rodríguez en Corea del Sur: Estilo y comodidad en su dulce espera

22 mar. 2026 - 18:00 hrs.

Christell Rodríguez atraviesa una nueva y emotiva etapa de su vida, ahora que se encuentra embarazada de su esposo Roberto Parra, un noticia que dio a conocer esta semana en redes sociales.

Actualmente, la artista se encuentra en Corea del Sur para crear contenido sobre el esperado regreso del grupo BTS. En este viaje, la cantante sorprendió al mostrar uno de sus primeros looks premamá.

Look premamá de Christell en Corea del Sur

En las imágenes que compartió en su Instagram, Christell lució un outfit cómodo y elegante. Llevó un abrigo largo color crema con botones grandes, ideal para protegerse del frío.

Instagram @christell_oficial

Debajo, combinó un suéter lila claro con una blusa manga larga de encaje y jeans claros de bota ancha para poder recorrer con facilidad las calles de Seúl.

La cantante e influencer complementó su atuendo con zapatillas deportivas blancas, una bufanda gris oscura, una jockey negra y lentes rosados en forma de corazón.

Este encantador look premamá lo usó para visitar el antiguo edificio de BigHit, el lugar donde los miembros de BTS vivieron sus primeros años como trainees y que también es famoso por sus paredes cubiertas de grafitis y dedicatorias de fans de todo el mundo.

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