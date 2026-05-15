Más de 10 millones de personas disfrutaron de Aguas de Oro: Culminó manteniendo el liderazgo de audiencia

15 may. 2026 - 13:30 hrs.

Con un capítulo marcado por las emociones, el matrimonio de Karla y Carlos y la reconciliación del exalcalde con sus hijas, Aguas de Oro se despidió este jueves consolidando su exitoso recorrido en las pantallas de Mega.

El desenlace logró un promedio de rating de 816.536 personas totales, mientras CHV tuvo 586.724, TVN 531.422 y Canal 13 506.321 personas.

La exitosa sintonía de Aguas de Oro

La teleserie, protagonizada por Carolina Arregui, Álvaro Rudolphy y Paola Volpato, consiguió entre el 30 de julio de 2025 y el 14 de mayo de 2026 un alcance de 10.175.951 personas.

En ese período, la producción del Área Dramática de Mega tuvo un rating de 660.959 personas por minuto, franja en que CHV marcó 616.052, Canal 13 521.254 y TVN 415.624 personas por minuto.

En sus minutos finales, Aguas de Oro recordó al fallecido actor Héctor Noguera, quien interpretó a Ernesto en la trama. Fue el último papel en televisión de Noguera, uno de los rostros más queridos del arte y la cultura en Chile, Premio Nacional de Artes de la Representación (2015).

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