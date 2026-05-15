Logo Mega

Este aviso se cerrará en segundos

Los conmovedores mensajes de Benjamín Vicuña y Pampita a su hija Blanca en el día que hubiera cumplido 20 años Instagram @benjaminvicuna.ok @pampitaoficial

Los conmovedores mensajes de Benjamín Vicuña y Pampita a su hija Blanca en el día que hubiera cumplido 20 años

  • Por Morella Rivas

Carolina "Pampita" Ardohain y Benjamín Vicuña se llenaron de inspiración al conmemorar el que hubiera sido el cumpleaños número 20 de su hija Blanca.

En sus diez años de relación, la modelo argentina y el actor nacional tuvieron cuatro hijos: Blanca, Bautista, Beltrán y Benicio. La niña falleció a los seis años el 8 de septiembre de 2012 por una neumonía hemorrágica.

Lo más visto de Entretenimiento

Las emotivas dedicatorias de Pampita y Benjamín Vicuña a su hija Blanca

Pampita escribió un conmovedor poema titulado "Les presto mis zapatos", con el que pide al lector ponerse en su lugar y experimentar sus profundos sentimientos al convertirse en madre, llenarse de alegría con la llegada de su hija y luego perderla.

"Les presto mis zapatos. A los que nunca perdieron lo más preciado. A los que no entienden cuánto cuesta caminar sin poder ver y tocar de nuevo. A los que no sangraron por dentro con heridas que nunca cierran", se lee en una de las estrofas más emotivas.

 
 
 
Ver esta publicación en Instagram

Una publicación compartida por Pampita (@pampitaoficial)

Por su parte, Benjamín Vicuña publicó un extenso escrito en el que le habla directamente a Blanquita. "Por ti me disfracé de padre la primera vez, fui testigo y espía del más allá en el más acá, dormí en tus sueños, despertando los míos", expresó inicialmente.

Ir a la siguiente nota

El artista recordó el nacimiento de su hija un 15 de mayo, misma fecha natal de su abuela paterna. Luego, le escribió a su niña unas palabras "desde el futuro".

"Hoy es imposible no pensar en cómo serías de 20 años, cómo serían los dias, cómo sería tu pelo y tu cara. Seguramente serías la misma que conocí, dulce, graciosa, tierna, fresca, tímida", expresó.

Todo sobre Benjamín Vicuña

Leer más de

Minuto a minuto