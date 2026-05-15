Los conmovedores mensajes de Benjamín Vicuña y Pampita a su hija Blanca en el día que hubiera cumplido 20 años

15 may. 2026 - 14:00 hrs.

Carolina "Pampita" Ardohain y Benjamín Vicuña se llenaron de inspiración al conmemorar el que hubiera sido el cumpleaños número 20 de su hija Blanca.

En sus diez años de relación, la modelo argentina y el actor nacional tuvieron cuatro hijos: Blanca, Bautista, Beltrán y Benicio. La niña falleció a los seis años el 8 de septiembre de 2012 por una neumonía hemorrágica.

Las emotivas dedicatorias de Pampita y Benjamín Vicuña a su hija Blanca

Pampita escribió un conmovedor poema titulado "Les presto mis zapatos", con el que pide al lector ponerse en su lugar y experimentar sus profundos sentimientos al convertirse en madre, llenarse de alegría con la llegada de su hija y luego perderla.

"Les presto mis zapatos. A los que nunca perdieron lo más preciado. A los que no entienden cuánto cuesta caminar sin poder ver y tocar de nuevo. A los que no sangraron por dentro con heridas que nunca cierran", se lee en una de las estrofas más emotivas.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Pampita (@pampitaoficial)

Por su parte, Benjamín Vicuña publicó un extenso escrito en el que le habla directamente a Blanquita. "Por ti me disfracé de padre la primera vez, fui testigo y espía del más allá en el más acá, dormí en tus sueños, despertando los míos", expresó inicialmente.

El artista recordó el nacimiento de su hija un 15 de mayo, misma fecha natal de su abuela paterna. Luego, le escribió a su niña unas palabras "desde el futuro".

"Hoy es imposible no pensar en cómo serías de 20 años, cómo serían los dias, cómo sería tu pelo y tu cara. Seguramente serías la misma que conocí, dulce, graciosa, tierna, fresca, tímida", expresó.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Benjamín Vicuña (@benjaminvicuna.ok)

Todo sobre Benjamín Vicuña