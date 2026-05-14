Con carta de Ernesto y sus mejores escenas: La emotiva despedida a Tito Noguera en Aguas de Oro

14 may. 2026 - 23:00 hrs.

El último capítulo de Aguas de Oro estuvo lleno de emociones, dando así cierre a una teleserie que conquistó a los televidentes con su historia mágica.

Uno de los personajes que logró robarse el corazón de las personas en sus casas fue Ernesto, interpretado por el fallecido Tito Noguera.

Precisamente, una de las últimas escenas fue exclusiva para despedir al afamado actor y a su personaje.

El sentido homenaje a Tito Noguera

En la ceremonia de matrimonio entre Carlos (Álvaro Rudolphy) y Karla (Carolina Arregui), la mujer pidió unos segundos para decir que "mi papá en este momento está en un lugar realmente precioso, maravilloso. En donde las estrellas se ven más luminosas que en cualquier otra parte del mundo. Pero, en definitiva, mi papá también está aquí".

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Tras ello, la madre de Lautaro (Francisco Puelles) hizo lectura de la carta de Ernesto: "Hija mía, cuando ese día nos subimos a la combi llenos de cachureos, sueños e ilusiones, yo tenía una sola certeza: que lograríamos recuperar esas tierras que siempre fueron nuestras".

"No fue fácil. Al principio tuvimos que aguantar a la vieja pesada de la faltona Sarmiento y también al putifruncy estirado de ese Carlo. Si te digo que jamás imaginé que ibas a terminar casada con él, estaría mintiendo, porque desde que se vieron me di cuenta al tiro de que había una chispa ahí", concluyó.

Mientras que en el cierre del capítulo, se emitió un sentido homenaje para el actor durante su participación en Aguas de Oro.