Reconciliación, matrimonios y magia: Este fue el final de cada personaje en Aguas de Oro

14 may. 2026 - 22:45 hrs.

En el último capítulo de Aguas de Oro, fuimos testigos de momentos inimaginables de esta increíble historia, donde hubo llantos, reencuentros y un final mágico.

Luego de un complicado inicio, donde las familias de ambos rechazaron su relación, Lautaro (Francisco Puelles) y Paz (Magdalena Müller) lograron estar finalmente juntos, incluso esperando un bebé.

El mágico final de Carlos y Karla en Aguas de Oro

En esa misma línea, la joven dejó atrás el rencor, la pena y las mentiras, para perdonar a un Carlos (Álvaro Rudolphy) que hizo hasta lo imposible tras salir de la cárcel.

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Por su parte, Miguel (Nicolás Oyarzún) y Laura (Josefina Fiebelkorn) consolidaron su relación con el nacimiento de la pequeña Clara, quien fue factor clave para unir a la familia.

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Carola (Constanza Araya) realizó una pequeña pausa en su viaje por el mundo y volvió a El Álamo con su hijo, sorprendiendo así a Remigio (Claudio Arredondo) y Aurora (Claudia Pérez), esta última que se convirtió en la nueva alcaldesa.

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Si de felicidad hablamos, Ayelén (Vivianne Dietz) y Bruno (Andrew Bargsted) fueron un claro ejemplo, lo mismo que Mariana (Paola Volpato) y Franklin (Francisco Ossa), quienes finalmente confirmaron su romance.

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Finalmente, Carlos (Álvaro Rudolphy) y Karla (Carolina Arregui) concretaron su amor con un matrimonio donde se hizo presente todo el pueblo.

Tras dar el sí definitivo, se lanzaron a los pozones mágicos, momento en que ocurrió algo totalmente inesperado: ambos rejuvenecieron.