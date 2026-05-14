Reconciliación, matrimonios y magia: Este fue el final de cada personaje en Aguas de Oro
En el último capítulo de Aguas de Oro, fuimos testigos de momentos inimaginables de esta increíble historia, donde hubo llantos, reencuentros y un final mágico.
Luego de un complicado inicio, donde las familias de ambos rechazaron su relación, Lautaro (Francisco Puelles) y Paz (Magdalena Müller) lograron estar finalmente juntos, incluso esperando un bebé.
El mágico final de Carlos y Karla en Aguas de Oro
En esa misma línea, la joven dejó atrás el rencor, la pena y las mentiras, para perdonar a un Carlos (Álvaro Rudolphy) que hizo hasta lo imposible tras salir de la cárcel.
Por su parte, Miguel (Nicolás Oyarzún) y Laura (Josefina Fiebelkorn) consolidaron su relación con el nacimiento de la pequeña Clara, quien fue factor clave para unir a la familia.
Carola (Constanza Araya) realizó una pequeña pausa en su viaje por el mundo y volvió a El Álamo con su hijo, sorprendiendo así a Remigio (Claudio Arredondo) y Aurora (Claudia Pérez), esta última que se convirtió en la nueva alcaldesa.
Si de felicidad hablamos, Ayelén (Vivianne Dietz) y Bruno (Andrew Bargsted) fueron un claro ejemplo, lo mismo que Mariana (Paola Volpato) y Franklin (Francisco Ossa), quienes finalmente confirmaron su romance.
Finalmente, Carlos (Álvaro Rudolphy) y Karla (Carolina Arregui) concretaron su amor con un matrimonio donde se hizo presente todo el pueblo.
Tras dar el sí definitivo, se lanzaron a los pozones mágicos, momento en que ocurrió algo totalmente inesperado: ambos rejuvenecieron.Ve el capítulo en