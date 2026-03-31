Christell Rodríguez baila y luce su embarazo de 22 semanas: "Qué preciosidad de pancita"

31 mar. 2026 - 17:30 hrs.

Días atrás los seguidores de Christell Rodríguez estaban ansiosos por saber el sexo de su primer bebé con su esposo, Roberto Parra. La pareja anunció que será un niño, pero no reveló cuánto tiempo de embarazo suma hasta ahora la cantante.

En una nueva publicación, la intérprete de "Dubidubidu" no solo dejó ver cómo ha crecido su guatita, también detalló cuántas semanas tiene.

La pancita de embarazada de Christell Rodríguez

Christell se valió de la canción "22" de Taylor Swift para anunciar cuánto tiempo tiene su embarazo. La artista publicó un video en Instagram donde baila el famoso tema, vestida con un buzo color café y un cárdigan peludo en color rosa pálido.

En un punto de la grabación, la futura mamá abre el suéter para dejar ver su guatita, cubierta solo por una fina polera blanca.

Instagram @christell_oficial

"¡Ya son 22 semanas y va todo excelente, gracias a Dios! La pancita aún no hace 'pop', pero de a poco se va mostrando, y Chipi Baby está creciendo sanito, sanito", escribió en su post.

Sus fans expresaron su emoción en la caja de comentarios, con mensajes cómo: "Qué linda, uno que la vio muy chica y ahora será una bella madre"; "Pero qué preciosidad de pancita. Felicidades, linda"; "Ay, ya te salió guatita. Porque no tenías nada"; "Qué hermoso, que el señor bendiga ese embarazo, a ese bebé que viene en familia".

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