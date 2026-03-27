Christell Rodríguez se somete a popular asesoría de imagen en Corea del Sur: "Hay toda una ciencia detrás"

27 mar. 2026 - 10:30 hrs.

Durante su reciente viaje a Corea del Sur, Christell Rodríguez vivió nuevas experiencias y una de las más especiales fue participar en una asesoría de imagen personalizada, una práctica muy popular en el país asiático.

Específicamente, se hizo un análisis del color, una prueba que identifica los tonos que mejor armonizan con la piel, el cabello y los rasgos de cada persona. "Es mucho más que algo estético, hay toda una ciencia detrás", aseguró en un reel en el que mostró todo el proceso de su consulta.

Análisis de color de Christell Rodríguez en Corea del Sur

"Aquí me dijeron, por ejemplo, que mi color de base es muy clarito y más hacia los tonos fríos, también hablaron de cómo utilizarlo en el maquillaje", dijo Christell Rodríguez.

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Posteriormente, la asesora le puso debajo de la barbilla una serie de telas con diferentes paletas de colores para identificar la estación que más le favorece.

"Nos explicaron que la clave está en mirar zonas como las ojeras o los surcos de la nariz para ver si es que se pronunciaban más o menos, según los tonos", explicó. "Me sirvió mucho para poder identificar qué colores eran mejor para mi ropa. También hicieron lo mismo con el maquillaje", señaló.

Finalmente, se determinó que su estación es Summer Soft (verano suave) y los tonos de cosméticos que más le favorecen son los de las paletas Summer Pale (verano pálido) y Autumn Dull (otoño apagado).

"Para accesorios, el champán y el plateado son lo mío, el dorado queda afuera", agregó la intérprete en su video. "Me encantó la experiencia y me gustaría volver a vivirla", concluyó.

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