La importante decisión de Trini Neira que contó con el apoyo de Pamela Díaz: "Sé feliz"
La influencer, Trini Neira, sorprendió al revelar una importante decisión que marca un nuevo rumbo en su vida personal, la cual contó con el respaldo de su madre, Pamela Díaz.
La joven dejó la casa familiar para comenzar una nueva etapa viviendo sola, una experiencia que, según explicó, ya había experimentado anteriormente y que responde a su necesidad de independencia.
La nueva etapa de Trini Neira
Según detalló a Página 7, esta decisión fue completamente natural y conversada en familia. "La verdad, yo ya había estado viviendo sola, siempre en general me gusta estar sola. Pero nada, fue algo mutuo porque me gusta mi espacio, lo disfruto mucho", confesó.
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En esa línea, explicó que también influyeron factores prácticos en su determinación, como su rutina en Santiago y sus responsabilidades personales.Ir a la siguiente nota
"Fue algo de que mi mamá ya necesitaba sus cosas, yo las mías, tengo una mascota. Entonces, claro, tengo la universidad acá en Santiago y es un pique muy grande. Fue como, 'Mamá, ¿sabes qué?, me voy' y me dijo: 'Ya, anda nomás, sé feliz'. Siempre vamos a estar conectadas'", relató.
Finalmente, Trini Neira destacó que este cambio no significó un quiebre emocional, sino todo lo contrario. "No fue algo doloroso tampoco. Es algo bacán, ellos saben que voy a estar y viceversa", cerró.
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