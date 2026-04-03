A 49 años del estreno: Así luce el actor Robert Powell, protagonista de Jesús de Nazaret

03 abr. 2026 - 18:27 hrs.

Una de las cintas icónicas de Semana Santa es Jesús de Nazaret, la cual es emitida cada año y fue estrenada hace casi 50 años.

Nos encontramos en estos días donde se conmemora hitos importantes para la religión católica, jornadas que varios usan para reflexionar, mientras que otros para descansar.

Uno de los panoramas es ver películas relacionadas con el catolicismo, como La Pasión de Cristo, Ben-Hur, El príncipe de Egipto, María Magdalena, entre otras.

¿Cómo está el protagonista de Jesús de Nazareth?

Uno de los emblemas de la Semana Santa es Jesús de Nazaret, miniserie estrenada en 1977, que en ese entonces alcanzó grandes números en audiencia gracias a las interpretaciones de los actores.

Una de las actuaciones que más llamó la atención fue la de Robert Powell, quien dio vida a Jesús, y que se metió tanto en su personaje que posteriormente tuvo problemas para retomar su vida e incluso, realizar otros papeles.

En ese entonces, el artista tenía 32 años y del lanzamiento de la pieza audiovisual han pasado 49 años, por ende, él actualmente tiene 81 años y así luce:

Robert Powell

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