"¿Me reconoces?": La enigmática postal de Adriana Barrientos en su pasado como militar

23 may. 2026 - 12:05 hrs.

Desde sus inicios en el mundo de la televisión y el entretenimiento, Adriana Barrientos ha mantenido una imagen de sofisticación, siempre con una larga melena y atuendos de las más prestigiosas marcas.

Sin embargo, en el pasado de la presentadora hay un episodio que estuvo muy lejos de las pantallas de televisión, los eventos de moda y el glamour.

La antigua postal de Adriana Barrientos en la escuela militar

Adriana Barrientos habló de sus orígenes en un episodio del programa Zona de Estrellas emitido en 2022, donde los panelistas contaron sus respectivas historias.

Como lo reseñó entonces ADN Radio, en aquel momento la presentadora recordó que en 2003 fue cadete en una escuela militar, antes de convertirse en modelo. Ahora vuelve a desempolvar el tema al publicar una antigua fotografía en sus historias de Instagram.

La influencer instó a sus seguidores a identificarla en una postal donde varias mujeres muy jóvenes posan con uniformes militares. "¿Dónde estoy? ¿Me reconoces?", escribió sobre la imagen.

Pero Barrientos no especificó cuál es ella entre las personas en la fotografía, una respuesta que dejó a la intuición de sus fans.

Instagram @adrianabarrientosc

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