El consejo de Karen Paola para superar el "hate" de los que "escriben cosas pesadas, feas y odiosas" en redes

23 may. 2026 - 13:00 hrs.

Karen Paola se abrió con sus seguidores en una serie de historias de Instagram, donde confesó que estuvo a punto de "caer en un hoyo" tras recibir una dura crítica. Sin embargo, logró evitarlo, pues ya aprendió a prescindir de la aprobación externa.

"Esta persona me dijo algo que yo obviamente ya me había dado cuenta, pero al decírmelo, como que se volvió más, pongo entre comillas, real (...) Por un par de minutos me sentí como el hoyo, mal, muy mal", relató.

La reflexión de Karen Paola sobre los haters

La cantante admitió que durante mucho tiempo le afectó lo que otros opinaran de ella, pero ya no es así. En esta ocasión se sintió insegura por momentos, hasta que se dijo a sí misma que debía salir de allí. "No tiene por qué hacerte daño, porque no es real. Se hace real cuando nosotros le damos permiso", acotó.

"Después recordé que no tiene por qué importarme, que soy muy afortunada de haber trabajado eso en mí y de que ya no lucho por la validación de nadie. Que es algo que me mantuvo prisionera durante muchos años", dijo.

Instagram @karenpaolamusic

"Me quiero despedir con una reflexión que hice con respecto al hate. Porque es algo que está tan latente en nuestra sociedad y yo lo llevo a mi experiencia. Esas personas que me escriben cosas pesadas, feas, odiosas, son las que más necesitan amor", destacó.

"Y no amor de otras personas, sino aprender a amarse a sí mismas. Porque cuando uno se aprende a amar, uno no está pendiente de hacerle daño a otros. Al revés, uno empatiza con el proceso de las otras personas", opinó.

"Aquellos que se dedican a enrostrar tus equivocaciones, las cosas que saben que te van a doler, esas personas en el fondo lo que quieren es ser vistas. Pero tenemos que ser vistos por nosotros mismos, no esperar la validación de otros", insistió. Por último, instó a no "tirar hate" en las redes sociales solo para obtener likes.

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