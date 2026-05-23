La gran ilusión de Vale Roth: Así es la espectacular habitación que sueña para sus pequeñas Antonia y Martina

23 may. 2026 - 10:00 hrs.

Para Vale Roth, pensar en la comodidad y el bienestar de sus hijas con su esposo Miguel de la Fuente, Antonia y Martina, es parte de su rutina diaria como mamá.

Esto lo demostró nuevamente en sus historias de Instagram, donde reposteó una imagen que reflejó con exactitud cómo sería el dormitorio ideal para sus pequeñas.

La habitación ideal para las hijas de Vale Roth

"Quiero una pieza así para mis niñas", escribió la modelo en su registro. En él, muestra un dormitorio cálido y moderno, con una estructura dividida en dos niveles: el primero posee dos camas y lo que parece ser una pequeña piscina de pelotitas a un lado.

Instagram @valeroth28

El segundo nivel es una divertida zona de juegos a la que se accede por unas escaleras iluminadas con luces LED. Para bajar, están las escaleras y una resbaladilla que conecta con la piscina de pelotas.

Vale Roth compartió su ilusión por crear el espacio perfecto para sus hijas en medio de su tercer embarazo. Aunque aún se desconoce si será niño o niña, la idea de ampliar la familia la llena de ilusión y la inspira a seguir imaginando nuevos rincones para sus pequeños.

Todo sobre Valentina Roth