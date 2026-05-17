"Poco refinado": La respuesta del pololo de Kel Calderon ante críticas sobre su comportamiento en un resort

17 may. 2026 - 15:00 hrs.

Kel Calderón y su pololo Renzo Tissinetti disfrutan de una cálida escapada en Cancún, México. Su hospedaje es el lujoso Ava Resort y, para aprovechar la ocasión, ambos emprendieron una ruta gastronómica por los distintos restaurantes del hotel.

La aventura la registraron en un video lleno de humor, donde Tissinetti logra comerse, sin fallar y con gran espontaneidad, cada uno de los 35 platillos que le sirvieron. Sin embargo, una usuaria calificó de "poco refinado" este comportamiento de parte del chef.

Reacción del pololo de Kel Calderón

“Poco refinado el señor, a diferencia de Kel”, escribió la persona en la sección de comentarios. Lejos de molestarse, Tissinetti reaccionó con ironía y soltura: “Cuénteme más, porfa”.

Instagram @k3lcalderon

Seguidores de la pareja salieron en su defensa al dejar mensajes como: "Señora, son vacaciones y es hombre", "Los polos opuestos se atraen. Si fueran iguales, ya no estarían juntos por guerra de egos "y "Amo tu espontaneidad, nunca te frenes".

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