"Tenemos diferencias irreconciliables": Kel Calderón revela los aspectos que no le gustan de su pololo

25 mar. 2026 - 13:50 hrs.

Aunque vive con emoción su romance con el chef Renzo Tissinetti, Kel Calderón se dio la oportunidad de sincerarse con sus seguidores y hablar sobre las cosas que no le agradan mucho de su pololo.

Esto lo hizo a través de sus historias de Instagram para responder la pregunta que recibió de una de sus fans: "Lo que no te gusta de Tissinetti es...".

Las "diferencias irreconciliables" entre Kel Calderón y su pololo

"Nunca he hablado de esto, pero con Tissinetti tenemos diferencias irreconciliables en nuestra relación", reveló Kel Calderón en su registro. "Una es que no le gusta la pizza con piña", dijo mientras mostraba una imagen de la polémica pizza hawaiana.

Instagram @k3lcalderon

Luego, agregó con humor: "Y dos, es que no es bueno para las demostraciones de afecto en público y no le gustan los besos con lengüita... Perdón, va a ver esto y me va a matar".

A pesar de sus bromas, en una posterior historia, cuando alguien le comentó: "Si un hombre de izquierda te ama, no tiene grandes recursos, ¿hay chance?", la abogada no dudó en dar una contundente respuesta.

"En este minuto, ni de izquierda ni de derecha, ni con $ ni sin $, porque soy una mujer comprometida", escribió, para así demostrar que su relación con Tissinetti está más estable que nunca.

Instagram @k3lcalderon

Todo sobre Kel Calderón