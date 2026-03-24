El "termómetro del hate": Kel Calderón responde a sus detractores con creatividad y estilo

24 mar. 2026 - 16:30 hrs.

En muchas ocasiones, especialmente cuando se trata de ingeniar contenido atractivo para sus seguidores, Kel Calderón se convierte en una de las personas más creativas.

En un reel que publicó recientemente, la influencer demostró que es capaz de responder con glamour y estilo a los comentarios negativos que recibe de sus haters.

La glamorosa respuesta de Kel Calderón a sus haters

"Content (contenido) para mis mejores haters, edición marzo. En esta oportunidad: el termómetro del hate (odio)", escribió Kel Calderón en la descripción de su post. En él, se la ve usar distintos looks a medida que las críticas se vuelven más intensas, simbolizando distintos “niveles” de odio.

Instagram @k3lcalderon

El primer outfit, denominado “baby hate”, muestra a Kel con un look relajado de polera blanca oversize, jeans oscuros y zapatillas blancas. Su elección respondió a una crítica que dice: "Kendal versión Fruna".

Al final del video, en el nivel "psycho hate", la abogada apostó por un elegante vestido negro con brillos y sandalias de tiras. Con este look y una actitud desafiante, enfrentó el comentario de "te queda poco tiempo si quieres ser madre sin pagar".

Una vez más, Calderón demuestra que no hay mejor venganza que la creatividad. Su estilo, lejos de apagarse ante las críticas, se convirtió en su mejor escudo y en su más poderosa forma de expresión.

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