Kel Calderón responde sin filtro a supuestas operaciones en su rostro: "Obviamente he ido creciendo"

25 feb. 2026 - 16:30 hrs.

Desde finales de 2025 los seguidores de Kel Calderón insisten en preguntar si se realizó alguna operación estética en su rostro.

Las sospechas empezaron cuando hizo el unboxing de su kit navideño de cosméticos, un video donde algunos internautas dijeron captar cambios en sus facciones.

En sus publicaciones desde el Festival de Viña del Mar se leen comentarios similares de usuarios que notan algo distinto en ella. Ahora es la influencer quien toca el tema, en respuesta a una usuaria que le preguntó directamente qué se hizo en la cara.

La respuesta de Kel Calderón sobre los cambios en su rostro

Kel Calderón dice que no le molesta que le pregunten si se operó el rostro, en cambio le parece curioso que crean eso. "No tengo la menor idea de por qué las personas piensan que mi cara está tan diferente, me parece muy gracioso porque no me he hecho ningún procedimiento invasivo", aseguró.

Luego expuso los posibles motivos de los cambios que notan sus fans. "Obviamente he ido creciendo y siento que a veces la gente espera que siga teniendo la misma cara de cuando tenía 18 años", dijo.

Instagram @k3lcalderon

"Imagino que algunas veces tendrá que ver con el makeup, que obviamente está hecho para resaltar, modificar o disimular algunas partes del rostro y te da una apariencia diferente", continuó, antes de declararse a favor de las cirugías estéticas.

"No siento que las intervenciones tengan nada de malo, al revés. Mi dermatologa es mega conservadora, si me dejara hacerme todo lo que le pido, ahí si que no me reconocería nadie", expresó.

En su mensaje Kel enumeró los tratamientos no invasivos que sí se ha aplicado: vitaminas, exosomas y botox en las marcas de la frente.

En una siguiente historia, negó haberse operado la nariz, y como prueba publicó una imagen suya, cuando era niña. "De hecho era más respingada ahí que ahora", enfatizó.

Instagram @k3lcalderon

Todo sobre Kel Calderón