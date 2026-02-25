"Quiero que Don Jaime Leyton...": Álvaro Salas "encara" a meteorólogo de Mega por particular situación

25 feb. 2026 - 12:20 hrs.

Esta mañana en la emisión del matinal Con Gusto a Viña, Álvaro Salas hizo su sección "Salas de prensa", en la que aborda con un tono de humor, situaciones o temas en torno al Festival. Pero antes de entrar en materia, hizo un reclamo a uno de los integrantes del panel.

La queja del humorista iba dirigida al conocido meteorólogo, Jaime Leyton y le pidió que se incorporara al panel para aclarar la situación.

¡Una cámara para Jaime Leyton!

Los últimos días el clima en Viña del Mar se ha mantenido con bajas temperaturas y el cielo completamente nublado; sin embargo, el meteorólogo de Mega habría dicho que para esta jornada habría algunos rayos de sol y temperaturas más agradables.

La realidad fue otra y Álvaro Salas puso el tema sobre la mesa. "Quiero que don Jaime dé la cara, porque dijo que hoy se arreglaba el tiempo y a esta hora nos íbamos a estar poniendo bloqueador. ¿Por qué hace frío todavía, don Jaime?", cuestionó el panelista.

El panel se sumó a la pregunta y Don Jaime, entre risas, rectificó el pronóstico para hoy en Viña del Mar: "Esta mañana es con cielo cubierto, la tarde nublada y la noche despejada. O sea, vamos a pasar de más a nada", dijo. Asimismo, agregó que la temperatura mínima se mantendría en 13 grados y la máxima apenas iba a alcanzar los 20.

Pero este panorama debería cambiar pronto, el meteorólogo pidió una cámara y declaró: "Escúchenme bien, porque se acuerdan solo de los errores, mañana el cielo debería estar notoriamente más soleado".

Al respecto, Salas se disculpó con el panel y les aclaró que esto no era usual. "Como representante de esta región, les pido disculpas porque este clima no siempre es así. Hubo sol hasta el día antes del festival", comentó causando risas en el panel.

Viña 2026 se vive en Mega Go. Disfruta rutinas y shows completos cuándo y dónde quieras. Sólo con plan Full".

Todo sobre Con Gusto a Viña