¿Nuevos talentos? Euge Lemos y Emi Dides se lucieron actuando junto a Andrew Bargsted en Con Gusto a Viña
Este miércoles en Con Gusto a Viña recibimos la visita de tres grandes actores de Aguas de Oro, quienes comentaron qué es lo que se viene en la teleserie y también tuvieron la oportunidad de hacer una entretenida improvisación.
Francisco "Chapu" Puelles, Josefina Fiebelkorn y Andrew Bargsted ayudaron a Eugenia Lemos y Emilia Dides a actuar, pero fue Andrew quien se sumó a una divertida escena con ambas panelistas.
¿Euge Lemos y Emilia Dides listas para el Área Dramática?
Hicieron un sketch rápido donde Emilia y Euge se enfrentaban por el mismo hombre. Nos dieron drama, show y, por sobre todo, actitud.
Las dos panelistas de Con Gusto a Viña se tomaron muy en serio sus roles y disfrutaron actuando junto a Andrew Bargsted.
¿Habrá oportunidad para estas mujeres en el Área Dramática? Emilia Dides podría ser una villana, según lo que comentó José Antonio Neme.