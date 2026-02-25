¿Nuevos talentos? Euge Lemos y Emi Dides se lucieron actuando junto a Andrew Bargsted en Con Gusto a Viña

25 feb. 2026 - 14:55 hrs.

Este miércoles en Con Gusto a Viña recibimos la visita de tres grandes actores de Aguas de Oro, quienes comentaron qué es lo que se viene en la teleserie y también tuvieron la oportunidad de hacer una entretenida improvisación.

Francisco "Chapu" Puelles, Josefina Fiebelkorn y Andrew Bargsted ayudaron a Eugenia Lemos y Emilia Dides a actuar, pero fue Andrew quien se sumó a una divertida escena con ambas panelistas.

¿Euge Lemos y Emilia Dides listas para el Área Dramática?

Hicieron un sketch rápido donde Emilia y Euge se enfrentaban por el mismo hombre. Nos dieron drama, show y, por sobre todo, actitud.

Con Gusto a Viña

Las dos panelistas de Con Gusto a Viña se tomaron muy en serio sus roles y disfrutaron actuando junto a Andrew Bargsted.

¿Habrá oportunidad para estas mujeres en el Área Dramática? Emilia Dides podría ser una villana, según lo que comentó José Antonio Neme.



Todo sobre Con Gusto a Viña