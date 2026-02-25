¿Dónde estaba Neme? Esta fue la explicación de la ausencia momentánea del animador en Con Gusto a Viña

25 feb. 2026 - 08:25 hrs.

Curiosidad provocó en los televidentes la notoria ausencia de José Antonio Neme en Con Gusto a Viña, durante este miércoles 25 de febrero. Y es que el animador no apareció en pantalla al inico del matinal, a diferencia del resto del panel.

Su puesto fue tomado por el periodista César Campos, quien estuvo al frente del programa junto a Marianne Schmidt.

Neme se ausenta de Con Gusto a Viña por unos minutos

Al iniciar la edición de este miércoles del programa, fue el propio César quien expuso en vivo la ausencia de Neme: "Falta alguien, ¿dónde está Jose?".

Mega

"José Antonio, nos abandonaste (...) ¿Durmió anoche en el Sheraton? ¿Por qué el conductor que debe acompañarme, no se encuentra conmigo y me dejó botada?", agregó por su parte la 'Gringa' de manera cizañera en modo de broma.

Así la interrogante sobre qué pasó con José Antonio Neme quedó en el aire en un principio, provocando una serie de especulaciones. Sin embargo, Campos aclaró la situación: "Está en una misión muy especial que les vamos a ir contando a medida que avance el programa, porque le mandamos una misión especial, por eso no está aquí", expuso el comunicador.

Finalmente, unos minutos después apareció Neme y simplemente dijo que "anoche tuve una cita con un grupo de amigos y llegamos un poquito tarde y, en realidad, quería descansar, así que dormí un poquito más. Debería irme a vivir al canal, es rico vivir donde uno trabaja", concluyó, con su especial y conocido humor.

