Logo Mega

Este aviso se cerrará en segundos

¿Dónde estaba Neme? Esta fue la explicación de la ausencia momentánea del animador en Con Gusto a Viña

  • Por Sebastián Paillafil

Curiosidad provocó en los televidentes la notoria ausencia de José Antonio Neme en Con Gusto a Viña, durante este miércoles 25 de febrero. Y es que el animador no apareció en pantalla al inico del matinal, a diferencia del resto del panel.

Su puesto fue tomado por el periodista César Campos, quien estuvo al frente del programa junto a Marianne Schmidt.

Lo más visto de Entretenimiento

Neme se ausenta de Con Gusto a Viña por unos minutos

Al iniciar la edición de este miércoles del programa, fue el propio César quien expuso en vivo la ausencia de Neme: "Falta alguien, ¿dónde está Jose?".

Mega

"José Antonio, nos abandonaste (...) ¿Durmió anoche en el Sheraton? ¿Por qué el conductor que debe acompañarme, no se encuentra conmigo y me dejó botada?", agregó por su parte la 'Gringa' de manera cizañera en modo de broma.

Ir a la siguiente nota

Así la interrogante sobre qué pasó con José Antonio Neme quedó en el aire en un principio, provocando una serie de especulaciones. Sin embargo, Campos aclaró la situación: "Está en una misión muy especial que les vamos a ir contando a medida que avance el programa, porque le mandamos una misión especial, por eso no está aquí", expuso el comunicador.

Finalmente, unos minutos después apareció Neme y simplemente dijo que "anoche tuve una cita con un grupo de amigos y llegamos un poquito tarde y, en realidad, quería descansar, así que dormí un poquito más. Debería irme a vivir al canal, es rico vivir donde uno trabaja", concluyó, con su especial y conocido humor.

Todo sobre José Antonio Neme

Leer más de

Minuto a minuto