Yamila Reyna recuerda a su papá en medio de complejo momento personal: "Así siento que me estás abrazando"

24 feb. 2026 - 17:50 hrs.

Yamila Reyna está priorizando su salud emocional luego del sonado conflicto que protagonizó con quien fuera su pareja, el cantante Américo.

La humorista le puso pausa a su gira de shows de comedia para recuperar energías, pasó unos días en la playa en compañía de amigas y ahora se centra en el bienestar físico como herramienta para sanar heridas.

Sin embargo, en tiempos difíciles es habitual recordar a los seres queridos que ya no están, como lo hizo la actriz argentina con su papá.

La postal de Yamila Reyna con su fallecido padre

El cantante Daniel Humberto Reyna, conocido artísticamente como Sebastián, falleció en marzo de 2017. Casi nueve años después su hija expresa cuánto lo extraña en estos momentos.

"Pa'. Así siento que me estás abrazando más que nunca", escribió sobre una antigua postal en la que estrecha en brazos a su padre, mientras ambos miran sonrientes a la cámara.

Instagram @yamireyna

Más allá de este momento de nostalgia, Yami Reyna se enfoca en la actividad física. "El deporte sana el alma, dice la profe", escribió en un breve video donde hace una caminata con su entrenadora, Andrea Madriaza.

Recordemos que el fin de semana del 8 de febrero Yamila y Américo tuvieron una discusión durante el Festival del Empedrado en la Región del Maule. Como resultado, la artista denunció al cantante por violencia intrafamiliar.

Instagram @yamireyna

Todo sobre Yamila Reyna