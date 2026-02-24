Nickoog_CLK y Lyon La F lanzan 'Can Am' para devorar las listas este verano 2026

24 feb. 2026 - 14:38 hrs.

La gran figura chilena de la música urbana Nickoog_CLK estrenó junto a Lyon La F su nueva canción denominada “Can Am”, un nuevo junte de ambos artistas oriundos de La Serena y que estrenan junto a su videoclip que se encuentra disponible en YouTube.

Se trata de un tema que se caracteriza por su energía de principio a fin y que deja establecido el sello de cada uno de estos artistas que han logrado imponerse con fuerza en Chile y en varias otras latitudes.

Nickoog y Lyon La F se juntan en una nueva canción

Nickoog en la actualidad es de los referentes urbanos de los más escuchados y quien se ha transformado con el paso del tiempo en uno de los fenómenos musicales, tanto en plataformas de streaming así como a través de las redes sociales, con miles de seguidores y sumando millones de reproducciones en su canal de YouTube.

En tanto Lyon La F es el cantante chileno que vive uno de los momentos más importantes de su carrera, con más de 100 mil seguidores en redes sociales y millones de reproducciones de sus canciones, que lo consolidan como uno de los mayores prospectos musicales de la actualidad.

Hoy ambos se unen para dar a conocer este nuevo proyecto en conjunto y que esperan sea de los más solicitados en las listas musicales de este verano 2026.

“Can Am” de Nickoog ft. Lyon La F es lo nuevo que ambos artistas presentan a su público y que ya está disponible en plataformas y en sus canales oficiales de YouTube.

