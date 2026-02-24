Logo Mega

"¡Te amo, compañero!": José Antonio Neme felicitó y declaró su amor a Karim Butte en Con Gusto a Viña

  • Por Carolina Brown

¡Aplaudido por todos! Karim Butte se destacó tanto en la Quinta Vergara como en redes sociales por su coanimación en el Festival de Viña del Mar junto a Karen Doggenweiler donde ambos se lucieron haciéndolo muy bien. 

Sus compañeros de Con Gusto a Viña lo felicitaron y aplaudieron, pero José Antonio Neme se tomó una licencia y decidió dedicarle una romántica canción declarándole su amor a su compañero.

"Esta Gaviota de Platino es para ti Jose" 

En medio de las felicitaciones también hubo espacio para las declaraciones de amor. José Antonio Neme aprovechó de decirle a Karim Butte que lo amaba profundamente e incluso le cantó una canción de Nicole.

José Antonio Neme y Karim Butte
Con Gusto a Viña

"Admiro y destaco la participación de Karim", partió diciendo el conductor del espacio mientras su compañero de labores le decía "esta Gaviota de Platino es para ti José, se ha entregado solo 5 veces".

Ante esto, José Antonio Neme respondió con la icónica canción de Nicole, "Tal vez me estoy enamorando" y le dijo "Te amo Karim, te amo compañero", desatando las risas del panel y el agradecimiento de Karim Butte.

