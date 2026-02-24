"Se me ha hecho larga esta semana": Álvaro Salas revivió su icónico chiste del flojo en Con Gusto a Viña
Esta mañana, Álvaro Salas comentó en detalle la rutina de su colega Rodrigo Villegas que triunfó en el Festival de Viña del Mar.
Si bien el comediante hizo una crítica a que los humoristas de ahora no son contadores de chistes, sí estuvo de acuerdo en que Villegas se superó en comparación a sus otras presentaciones, comentó que él también repitió chistes cuando fue parte del certamen.
"Hoy día no tendría tanta gracia"
En relación a los cambios en las rutinas, Álvaro Salas, contó que él también pensaba en actualizar algunos de sus chistes a pesar que para el panel todos lo que contaba eran clásicos de la comedia.
"Yo fui con 7 años de diferencia al Festival (...) fui el 2000 y el 2007, cuando fui el 2007 revisé muy bien la rutina del 2000 (...) pero además en 7 años el humor también va evolucionando", comentó el comediante.
Pero en Álvaro Salas hay cosas que no pasan de moda e hizo reír al panel con sus clásicos chistes que a pesar de los años sacaron carcajadas en todo el set de Con Gusto a Viña.
Viña 2026 se vive en Mega Go. Disfruta rutinas y shows completos cuándo y dónde quieras. Sólo con plan Full".
Leer más de