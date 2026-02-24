"Se me ha hecho larga esta semana": Álvaro Salas revivió su icónico chiste del flojo en Con Gusto a Viña

24 feb. 2026 - 11:45 hrs.

Esta mañana, Álvaro Salas comentó en detalle la rutina de su colega Rodrigo Villegas que triunfó en el Festival de Viña del Mar.

Si bien el comediante hizo una crítica a que los humoristas de ahora no son contadores de chistes, sí estuvo de acuerdo en que Villegas se superó en comparación a sus otras presentaciones, comentó que él también repitió chistes cuando fue parte del certamen.

"Hoy día no tendría tanta gracia"

En relación a los cambios en las rutinas, Álvaro Salas, contó que él también pensaba en actualizar algunos de sus chistes a pesar que para el panel todos lo que contaba eran clásicos de la comedia.

Con Gusto a Viña

"Yo fui con 7 años de diferencia al Festival (...) fui el 2000 y el 2007, cuando fui el 2007 revisé muy bien la rutina del 2000 (...) pero además en 7 años el humor también va evolucionando", comentó el comediante.

Pero en Álvaro Salas hay cosas que no pasan de moda e hizo reír al panel con sus clásicos chistes que a pesar de los años sacaron carcajadas en todo el set de Con Gusto a Viña.

