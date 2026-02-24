A puro talento actoral: Equipo de Con Gusto a Viña se lució con interpretación de "Corre" de Jesse & Joy

24 feb. 2026 - 13:30 hrs.

No falta nada para iniciar la tercera jornada del Festival de Viña del Mar, donde se presentarán por tercera vez los mexicanos de Jesse & Joy.

Para nadie es una sorpresa que los hermanos Huerta tienen una infinidad de hits que harán cantar a toda la Quinta Vergara y la convertirá en un verdadero karaoke, por eso, el equipo de Con Gusto a Viña se puso a tono con un romántico video cantando "Corre".

Canto con pasión y dramatismo

El equipo se tomó muy en serio la labor de interpretar la canción de Jesse & Joy por lo que todos sacaron a relucir sus mejores dotes actorales.

Con Gusto a Viña

Entre los participantes destacaron: José Antonio Neme, Emilia Dides, Eugenia Lemos, Florencia Vial, Nicole Espinoza, Álvaro Salas y Pipo Gormaz.

Todo esto para preparar el regreso triunfal del dúo mexicano a la Quinta Vergara.

