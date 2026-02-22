Logo Mega

Este aviso se cerrará en segundos

"La piel se transforma": El secreto no invasivo de Catalina Palacios para un rostro firme y sin arrugas

  • Por Roselín Acosta
'La piel se transforma': El secreto no invasivo de Catalina Palacios para un rostro firme y sin arrugas Instagram @katap_oficial

Catalina Palacios luce una piel tersa, firme y radiante en todo momento. Su rostro, sin señales de flacidez, es un reflejo de cómo la artista mantiene con dedicación los cuidados de su cutis

En una de sus historias de Instagram, la modelo reveló uno de los tratamientos no invasivos que se realiza en una clínica especializada de la Región Metropolitana para conservar estos resultados.

Lo más visto de Entretenimiento

Tratamiento tipo lifting de Cata Palacios

"Me vine a hacer este tratamiento no invasivo de activación de colágeno. ¡La piel se transforma!", escribió con entusiasmo en una foto donde se la ve recostada sobre una camilla, mientras pasan sobre su rostro un dispositivo de HIFU facial

Instagram @katap_oficial

Según el sitio web de la clínica, esta es una tecnología de ultrasonido microfocalizado que estimula las capas profundas de la piel para reactivar la producción natural de colágeno tipo III y I. 

Ir a la siguiente nota

Este lifting sin cirugía es ideal para tratar la flacidez, las arrugas y las líneas de expresión en el rostro, cuello y escote. Además, ofrece resultados progresivos y duraderos, sin dolor ni tiempo de recuperación. 

Todo sobre Catalina Palacios 

Leer más de

Minuto a minuto