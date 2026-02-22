¿Qué pasará con Reunión de Superados? Revisa qué teleseries se emitirán durante la semana del Festival de Viña

22 feb. 2026 - 18:45 hrs.

Desde el domingo 22 al viernes 27 de febrero, Mega transmitirá una nueva edición del Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar.

Serán seis noches en las que destacados artistas nacionales e internacionales se presentarán en el escenario de la Quinta Vergara, en el marco del festival latino más importante del mundo.

¿Qué pasará con la emisión de las teleseries?

Con motivo de la transmisión del Festival de Viña, Mega realizará ajustes en su habitual parrilla programática, incluyendo cambios en la emisión de sus teleseries.

Mega

Desde las 16:30 horas, se podrán ver nuevos capítulos de El Jardín de Olivia, la teleserie diurna que ha conquistado a miles de espectadores. Posteriormente, a las 17:15 horas, el canal emitirá un nuevo episodio de la producción turca Corazón Negro.

Cabe señalar que durante la semana festivalera no se estrenarán nuevos capítulos de Aguas de Oro ni de Reunión de Superados.

Todo sobre Teleseries Mega