Neme se luce cantando como Gloria Estefan en el inicio de "Con Gusto a Viña"

22 feb. 2026 - 09:14 hrs.

José Antonio Neme sacó aplausos en el arranque de "Con Gusto a Viña", donde dejó en evidencia su amplio conocimiento de la discografía de Gloria Estefan.

El conductor de Mega calentó motores para lo que será la primera noche del Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar, jornada que tendrá como protagonistas a la estrella latina, al comediante Stefan Kramer y al cantante italiano Matteo Bocelli.

Neme cantó "Santo Santo" de Gloria Estefan

En medio de la conversación, Neme sorprendió al entonar uno de los clásicos más reconocidos de la artista: "Santo Santo", desatando las risas y el apoyo inmediato del panel.

Su interpretación —que destacó más por el entusiasmo que por la afinación— terminó convirtiéndose en uno de los momentos más comentados del programa, dejando claro que el espíritu festivalero ya se vive con todo en Mega.