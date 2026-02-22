Matteo Bocelli ya conquista Viña antes de subirse a la Quinta: ¿Se quedará con la corona del rey?

22 feb. 2026 - 09:37 hrs.

Aún no comienza oficialmente el Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar, pero Matteo Bocelli ya se roba todas las miradas en la Ciudad Jardín.

El cantante italiano, de 28 años, se presentará este domingo por primera vez en solitario en el certamen, luego de conquistar al público chileno hace dos años durante el show de su padre, el tenor Andrea Bocelli.

Matteo Bocelli derrite los corazones en Viña 2026

Y aunque lleva apenas unos días en Chile, su cercanía con los fans —ya sea en las calles de Viña o durante la Gala del Festival— no ha pasado desapercibida, desatando suspiros a cada paso.

De hecho, el artista ya comienza a sonar como carta fuerte para convertirse en Rey de Viña 2026. Con su estilo romántico y clásico, es un serio candidato a quedarse con la corona.

El italiano es seguido por una serie de fans por la región de Valparaíso, que le demuestran su cariño y la admiración por su música.