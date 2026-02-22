"Nació el mismo día que Felipe Camiroaga": Kenita Larraín hace recomendación vía numerología a Matteo Bocelli

22 feb. 2026 - 09:55 hrs.

Kenita Larraín, panelista del programa de Mega “Con Gusto a Viña”, se refirió al show que esta noche entregará Andrea Bocelli en la Quinta Vergara.

La otrora modelo hizo un análisis a través de la numerología de lo que será la presentación del artista italiano.

¿Qué dijo Kenita?

“Él, si le miro los números, está en un año 1 a nivel planetario y con 28 años... Está en nuevos caminos y de gran creatividad, y tiene un número de mucho éxito, pero le recomendaría que, aparte de su disco, traiga canciones del recuerdo”, dijo para comenzar.

Añadió que “nació el 8 de octubre, el mismo día que Felipe Camiroaga... ¿No lo ven ustedes como un galán, que podría ser animador?. Tiene estilo parecido, es alto y muy galán”.