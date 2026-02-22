Logo Mega

Este aviso se cerrará en segundos

"Nació el mismo día que Felipe Camiroaga": Kenita Larraín hace recomendación vía numerología a Matteo Bocelli

  • Por Mega

Kenita Larraín, panelista del programa de Mega “Con Gusto a Viña”, se refirió al show que esta noche entregará Andrea Bocelli en la Quinta Vergara.

La otrora modelo hizo un análisis a través de la numerología de lo que será la presentación del artista italiano.

Lo más visto de Entretenimiento

¿Qué dijo Kenita?

“Él, si le miro los números, está en un año 1 a nivel planetario y con 28 años... Está en nuevos caminos y de gran creatividad, y tiene un número de mucho éxito, pero le recomendaría que, aparte de su disco, traiga canciones del recuerdo”, dijo para comenzar.

Ir a la siguiente nota

Añadió que “nació el 8 de octubre, el mismo día que Felipe Camiroaga... ¿No lo ven ustedes como un galán, que podría ser animador?. Tiene estilo parecido, es alto y muy galán”.

Viña 2026 se vive en Mega Go. Disfruta rutinas y shows completos cuándo y dónde quieras. Sólo con plan Full".

Leer más de

Minuto a minuto