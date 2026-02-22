Elenco de "Detrás del Muro" habla de su regreso a Mega: "Tenemos muchas sorpresas"

22 feb. 2026 - 12:11 hrs.

Parte del elenco de "Detrás del Muro" estuvo la mañana de este domingo en el espacio "Con Gusto a Viña", donde hablaron de su regreso a Mega, en el marco del desarrollo del Festival de la Canción de Viña del Mar.

Entre los personajes destacaron Beto Espinoza, Julio Jung, Belén Mora y Toto Acuña.

“Volvemos los viernes”

Fue precisamente este último quien dio más detalles del regreso al canal.

"Muy contento de volver a Mega, a nuestra casa... Acá hay mucha gente conocida y amiga. Tenemos muchas sorpresas. Volvemos los viernes, día que la familia se junta y al otro tiene libre”, señaló Acuña.

Los integrantes de “Detrás del Muro” también se refirieron a lo que será la participación, esta noche, de Stefan Kramer en la Quinta Vergara, y a si el humor político es una buena estrategia para enfrentarse al “Monstruo”.