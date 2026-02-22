Perrearon hasta abajo: Con Gusto a Viña cierra su segunda jornada con baile del trend del momento

22 feb. 2026 - 14:30 hrs.

En su segunda jornada al aire, "Con Gusto a Viña" calentó la mañana en la previa de la primera noche del Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar 2026.

El panel estuvo compuesto por José Antonio Neme, Marianne Schmidt, Álvaro Salas, Jaime Leyton, César Campos, Eugenia Lemos, Marcelo Marocchino, Kenita Larraín y Emilia Dides.

El trend del momento: "Alo"

Para cerrar el matinal y dar el pase al noticiero Meganoticias Actualiza, el equipo se sumó al trend del momento en las redes sociales.

Se trata de la canción "Alo", de los artistas urbanos chilenos Katteyes y Sinaka, que actualmente lidera los rankings musicales.