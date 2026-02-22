Logo Mega

Perrearon hasta abajo: Con Gusto a Viña cierra su segunda jornada con baile del trend del momento

  • Por Mega

En su segunda jornada al aire, "Con Gusto a Viña" calentó la mañana en la previa de la primera noche del Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar 2026.

El panel estuvo compuesto por José Antonio NemeMarianne Schmidt, Álvaro Salas, Jaime Leyton, César Campos, Eugenia Lemos, Marcelo MarocchinoKenita LarraínEmilia Dides.

El trend del momento: "Alo"

Para cerrar el matinal y dar el pase al noticiero Meganoticias Actualiza, el equipo se sumó al trend del momento en las redes sociales.

Se trata de la canción "Alo", de los artistas urbanos chilenos Katteyes y Sinaka, que actualmente lidera los rankings musicales.

Minuto a minuto