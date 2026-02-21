"Me muero de lo lindas que son": Melina Noto y su hija Alanna enternecen las redes con atuendos a juego

21 feb. 2026 - 09:00 hrs.

Melina Noto enterneció a sus seguidores en Instagram al compartir un video en el que ella y su hija Alanna, fruto de su relación con el deportista extremo Pangal Andrade, lucieron hermosos atuendos a juego.

La conductora de televisión asistió a un par de colaboraciones relacionadas con San Valentín y el Año Nuevo Chino, así que optó por vestir prendas en color rojo junto a su bebita.

Looks rojos de Melina Noto y Alanna

En su video, Melina llevó un pantalón ancho fucsia con estampado de cebra en rojo y un top rojo ajustado sin mangas, una combinación que realzó su figura. Este outfit lo completó con un bolso marrón, sandalias de tacón blancas, su cabello suelto en suaves ondas y un maquillaje natural.

La pequeña Alanna, por su parte, se vio adorable con un enterito blanco con estampado de flores en tonos rojos y fucsias, de la misma paleta de colores de su madre. Llevó un tierno cintillo blanco que enmarcó su carita.

Encantados con el amor entre madre e hija, sus seguidores llenaron los comentarios con varios halagos: "Me muero de lo lindas que son", "Hermosa, igual a su mamá", "Qué bebé más linda", "Es una mini Pangui... Bellas las dos".

