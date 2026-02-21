Gala del Festival marca un hito y se convierte en el programa más visto desde la nueva medición de rating

21 feb. 2026 - 11:30 hrs.

La alfombra roja y ceremonia que dieron el puntapié televisivo inicial del LXV Festival de Viña del Mar tuvo un exitoso desarrollo en la jornada del viernes, con una transmisión en la que más de 140 famosos y famosas desfilaron y derrocharon glamour con sus mejores looks.

La quinceava Gala televisada del Festival consiguió marcar un hito importante en la industria televisiva chilena al convertirse en el programa más visto desde que cambió la medición de rating en abril del año 2025.

Rating histórico de la Gala de Viña 2026

La Gala del Festival promedió 1.466.765 personas por minuto de rating online y un altísimo peak de 1.909.138 entre las 21:09 y las 01:18. En ese mismo horario TVN obtuvo un promedio de 111.835 personas por minuto, CHV alcanzó las 414.909 personas por minuto y Canal 13 llegó a 182.657. Con estos números, el principal programa de modas de nuestro país se convirtió también en el programa televisivo más sintonizado.

Tonka Tomicic, animadora de la Gala, comenta que "estamos profundamente felices con el resultado de anoche. Saber que la gente en sus casas disfrutó de esta gran fiesta de la moda nos llena el corazón. La Gala es una celebración que une, que emociona y que le da vida al Festival desde otro lugar: el del diseño, la creatividad y la identidad".

Además, la conductora afirma que el gran resultado fue "producto del trabajo impecable del equipo liderado por Carlos Valencia, al compromiso de mis compañeros en la conducción y, por supuesto, a cada uno de los invitados que desfilaron con propuestas maravillosas, elevando el nivel de la alfombra roja. Es un trabajo colectivo que se siente y se nota en pantalla".

En una nota más personal, Tomicic asegura que esta ocasión fue especial: "Tengo una conexión muy profunda con Viña. He vivido este Festival desde distintos lugares: como animadora, como reina, como parte de distintos programas a lo largo de los años".

"Conducir la Gala nuevamente fue un regalo. La disfruté, la gocé y la viví con emoción. Para mí es una fiesta llena de vida, donde celebramos el diseño nacional e internacional y a los artistas que forman parte de nuestra televisión y nuestra cultura", concluyó.

La Gala del Festival contó con la dirección general de Carlos Valencia.

