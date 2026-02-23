Marité Matus cuenta cómo es trabajar con Arturo Vidal y habla de su la relación: "El amor no desaparece"

23 feb. 2026 - 17:35 hrs.

En julio de 2025 Arturo Vidal lanzó su propia marca de moda urbana AV Streetwear 23, un proyecto que involucra a su exesposa, Marité Matus, y que coincidió con la separación de ella con su segundo esposo, Camilo Huerta.

La influencer aparece constantemente en las campañas publicitarias de la firma junto al futbolista y padre de sus tres hijos, Emiliano, Alfonso y Elisabetta. En entrevista con Las Últimas Noticias (LUN), contó por qué terminaron trabajando juntos y cómo es su relación actual con el "King".

La relación de Marité Matus y Arturo Vidal

Marité Matus recordó que el deportista le pidió participar en la creación de su marca, ya que ella es conocedora de la moda y de su trayectoria en los clubes que inspiran la colección, Bayer Leverkusen, Bayern Munich, Juventus y el Barça.

"Yo lo acompañé 10 años afuera desde 2007, llegué con él al Barcelona, vivimos cambios importantes. Todo eso hoy se traduce en narrativa y diseño", apuntó.

Instagram @mariteematus

Afirmó además que está sumergida en todo lo que tiene que ver con la compañía, desde el proceso creativo hasta el mercadeo. Para ella trabajar con Vidal es un gusto, pues es comprensivo y flexible. "A él también le sorprendió verme tan metida en la parte estratégica, me dijo varias veces 'no sabía que tenías ese talento'", comentó.

En el lado personal, Marité destacó la calidad humana de su exesposo. "Tiene un corazón enorme, es súper buena persona. Yo no he conocido a alguien con un corazón tan grande. Siempre ha estado pendiente de sus hijos y también de mí en lo que corresponde. Cuando tenía que estar más, estuvo más, eso yo lo valoro mucho", dijo.

Por último, describió cómo evolucionaron sus sentimientos con el tiempo. "El amor no desaparece, se transforma. Hoy es compañerismo, respeto, apoyo. Nuestra relación como pareja terminó en su momento, pero como familia siempre hemos estado alineados", dijo.

"Es mi mejor amigo, lo digo sin problema. Lo admiro, lo quiero mucho, tenemos tres hijos y para mí es fundamental que ellos vean una relación sana entre sus papás", concluyó.

