"La estética comienza desde adentro": El tratamiento de Marité Matus para potenciar la mente y el bienestar

Marité Matus empezó el año 2026 con grandes expectativas, tras despedirse de un complicado 2025 marcado por su separación de su esposo, Camilo Huerta.

Este mes de febrero la influencer reafirma su intención de ir por el camino del crecimiento personal y el amor propio, como pudo apreciarse en sus redes sociales.

El tratamiento de belleza y bienestar de Marité Matus

Marité publicó en sus historias de Instagram un video donde se la ve recostada en una camilla de un centro de medicina estética, antes de recibir una terapia que recomendó a sus seguidores.

"No es canje, los buenos datos se comparten", aclaró en su publicación, donde mencionó que la terapia se llama Exomind.

La clínica explica en sus redes sociales que esta es "una tecnología no invasiva que ayuda a regular el estrés, mejorar el estado de ánimo y favorecer el equilibrio mental". Según menciona el post, "la estética comienza desde adentro", por lo que el bienestar mental se refleja en el exterior.

Matus agregó en otra historia que este sistema "favorece la claridad mental, aumenta la energía diaria, mejora el enfoque, la productividad", e incluso la calidad del sueño.

