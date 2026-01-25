"Ni un peso": Marité Matus arremete contra Camilo Huerta y desmiente devolución de millonaria deuda

25 en. 2026 - 16:23 hrs.

Marité Matus y Camilo Huerta se vieron envueltos en una nueva polémica, tras su bullado quiebre matrimonial luego de poco menos de dos años juntos.

Recordemos que en cuanto se dio a conocer la separación, trascendió que el personal trainer le adeudaría una gran suma de dinero a la empresaria por un negocio que armaron juntos.

Sobre esto, el abogado del exchico Yingo aseguró que su defendido ya había reintegrado 25 millones de pesos, de una suma de 35 millones de pesos.

El fuerte descargo de Marité Matus

Rápidamente, Marité Matus salió al paso y aseguró que el defensor de Huerta estaba mintiendo: "Falso, no ha devuelto ni un peso".

Instagram

El descargo de la exesposa de Arturo Vidal no quedó allí e hizo una sincera reflexión sobre la situación: "Mentir exige valentía, sí, pero no una valentía admirable, la de quien está dispuesto a sostener una falsedad aún sabiendo a quién traiciona".

Finalmente, la creadora de contenido aseguró que ella estaba en lo cierto y que iba a luchar para que se supiera la verdad: "La mentira no se puede sostener sin pruebas. No me callaré aunque intentan hacerlo con amenazas. Yo voy con mi frente en alto, no he mentido en nada".

