El gran plan de Vesta Lugg para su cumpleaños 31: "El domingo voy a..."

18 mar. 2026 - 16:30 hrs.

Vesta Lugg está a punto de subir un peldaño más de edad, y con ello pretende realizar una de sus actividades favoritas.

La artista de origen canadiense celebra su cumpleaños el próximo domingo 22 de marzo y ya tiene un plan para esa fecha, como lo anunció a sus seguidores en redes sociales.

Este será el plan de cumpleaños de Vesta Lugg

A través de una historia de Instagram, Vesta Lugg reveló qué hará este domingo. La publicación vino acompañada de una selfie casual de su rostro, en colores blanco y negro y un mensaje.

“Esta semana estoy de cumpleaños. El domingo voy a correr 31 kilómetros por mis 31 (años)”, escribió la cantante.

Instagram: @vestalugg

No será la primera vez que Vesta haga una gran carrera. De hecho, es uno de los ejercicios que repite con mayor frecuencia.

A finales de 2025, reveló cómo es su entrenamiento previo a las maratones: "Entreno seis veces a la semana, cuatro de esos seis días entreno fuerza, mismos cuatro días los complemento con bloques de cardio, y los dos días restantes me dedico a solo correr".

La intérprete también es creadora de iniciativas innovadoras como Corre con Salsa, donde mezcla su pasión por las mascotas y el ejercicio. En la última edición, puso a correr a 200 seguidoras a través de cinco kilómetros en Santiago.

Todo sobre Vesta Lugg