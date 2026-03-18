El gran plan de Vesta Lugg para su cumpleaños 31: "El domingo voy a..."
Vesta Lugg está a punto de subir un peldaño más de edad, y con ello pretende realizar una de sus actividades favoritas.
La artista de origen canadiense celebra su cumpleaños el próximo domingo 22 de marzo y ya tiene un plan para esa fecha, como lo anunció a sus seguidores en redes sociales.
Este será el plan de cumpleaños de Vesta Lugg
A través de una historia de Instagram, Vesta Lugg reveló qué hará este domingo. La publicación vino acompañada de una selfie casual de su rostro, en colores blanco y negro y un mensaje.
“Esta semana estoy de cumpleaños. El domingo voy a correr 31 kilómetros por mis 31 (años)”, escribió la cantante.
No será la primera vez que Vesta haga una gran carrera. De hecho, es uno de los ejercicios que repite con mayor frecuencia.
A finales de 2025, reveló cómo es su entrenamiento previo a las maratones: "Entreno seis veces a la semana, cuatro de esos seis días entreno fuerza, mismos cuatro días los complemento con bloques de cardio, y los dos días restantes me dedico a solo correr".Ir a la siguiente nota
La intérprete también es creadora de iniciativas innovadoras como Corre con Salsa, donde mezcla su pasión por las mascotas y el ejercicio. En la última edición, puso a correr a 200 seguidoras a través de cinco kilómetros en Santiago.
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