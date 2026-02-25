Los románticos elogios de Chapu Puelles para Vesta Lugg: "Me conquistaron sus ojos"

25 feb. 2026 - 14:30 hrs.

En los últimos días las cámaras han sido testigos de una relación cercana entre Francisco "Chapu" Puelles y Vesta Lugg, a quienes vieron llegar juntos a la tercera noche del Festival de Viña 2026.

También protagonizaron un breve encuentro durante la cobertura digital de la Gala, donde el artista conversó con la cantante y dijo tener "un ángel" ante sus ojos.

Abordado por la prensa la noche del martes, el actor de Aguas de Oro reveló desde cuándo conoce a Vesta Lugg y habló sobre su relación actual con la artista de origen canadiense.

Los románticos elogios de Chapu Puelles a Vesta Lugg

Cuando Puelles llegó como invitado al Festival de Viña del Mar, los periodistas de inmediato le preguntaron por su vínculo con la intérprete, reseña Las Últimas Noticias (LUN).

"Con Vesta nos estamos conociendo. Sólo les dejo una papita, una bomba de humo: nos conocemos hace 12 años, que nos vimos por primera vez", dijo inicialmente.

"Y bueno, mira dónde la vida nos tiene ahora. Me conquistaron sus ojos, su música, sus perritos. Es una persona hermosa. Es una mujer linda de corazón, trabajadora al máximo, admirable. Yo la respeto mucho", completó.

Cabe destacar que durante la emisión de Con Gusto a Viña de este miércoles 25 de febrero, Chapu Puelles confirmó su relación con Vesta Lugg.

