¡Qué viva el amor! Chapu Puelles confirmó romance con Vesta Lugg en Con Gusto a Viña

25 feb. 2026 - 13:00 hrs.

¡Un secreto a voces! Esta mañana Francisco Puelles, Chapu, estuvo en Con Gusto a Viña junto a sus compañeros de Aguas de Oro donde por supuesto fue interrogado por el panel sobre su situación con Vesta Lugg.

Si bien ambos se habían lanzado comentarios en pantalla, no había confirmación hasta que se les vio juntos en la Quinta Vergara disfrutando de la tercera noche del Festival de Viña del Mar.

"Sí, es verdad"

El actor agradeció a la gente el cariño y el apoyo desde su regreso a la televisión pero fue consultado por José Antonio Neme sobre su estado emocional y amoroso.

Ante la pregunta del conductor sobre si estaba o no conociendo a Vesta Lugg con algún interés romántico, el actor respondió "Sí, es verdad".

Todos comenzaron a aplaudir y celebrar el amor entre ambos comentando que se ven muy lindos y queriendo desearles lo mejor a la nueva pareja del espectáculo nacional.

