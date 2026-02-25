"Había...": La indirecta que envió Yamila Reyna tras últimas declaraciones de Américo en redes sociales

25 feb. 2026 - 13:30 hrs.

En los últimos días Yamila Reyna está ocupando sus redes sociales para expresar sus sentimientos luego de su polémica separación con el cantante Américo.

La actriz está por retomar su gira de comedia "De bar en bar", que postergó unas semanas para recobrar su bienestar emocional.

Aunque se la ha visto entrenar con entusiasmo y escapar con sus amigas a la playa, también ha compartido algunas publicaciones de tono nostálgico, como una imagen donde expresó cuánto extraña un abrazo de su fallecido padre.

El mensaje de Yamila Reyna

Yamila Reyna volvió a compartir un mensaje que connota desilusión o tristeza tras un cierre de ciclos. La humorista subió en sus historias de Instagram una foto de un colgador de llaves en la pared, tallado en madera con forma de casita y una frase calada en el centro: "En esta casa hay Amor del Bueno".

Instagram @yamireyna

Reyna cambió por completo el sentido del escrito al agregar sobre la postal la palabra "había", para dar a entender que ese "amor del bueno" quedó en el pasado.

Para completar la atmósfera de la imagen, la musicalizó con la balada romántica "Lugar seguro" de Noreh y Jay Wheeler.

Vale recordar que a mediados de 2025 Yamila Reyna y Américo anunciaron su compromiso matrimonial, pero su relación se rompió a inicios de febrero tras una discusión que llevó a la comediante a denunciar por violencia al cantante.

