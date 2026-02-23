"En estos días grises": Yamila Reyna comparte fotos en la playa y agradece el apoyo tras quiebre con Américo

23 feb. 2026 - 12:35 hrs.

Yamila Reyna se está tomando un tiempo para "tomar vuelo otra vez" luego de denunciar a Américo por violencia intrafamiliar.

El cantante, con quien había anunciado su compromiso de matrimonio el pasado mes de julio, sigue con su gira de conciertos, mientras que la humorista postergó al menos hasta marzo su regreso a los escenarios.

En medio de su retiro cerca del mar, la actriz argentina posteó una serie de fotografías y un mensaje de agradecimiento a quienes le manifiestan su apoyo estos días.

El mensaje de Yamila Reyna durante su escape en la playa

Al parecer Yami Reyna tiene una red de apoyo que la acompaña durante unos días de descanso en la playa. En una de las postales la artista aparece con otras tres personas, cuyos rostros no reveló, y su perrito Don Ernesto.

En otras imágenes se la ve disfrutar en traje de baño sobre la arena, o de un ocaso a la luz de unas velas. Además incluyó en el carrusel un poema y una reflexión sobre la necesidad de no rendirse y seguir adelante cuando "la vida golpea".

Pero el detalle que hizo reaccionar a sus seguidores fue la dedicatoria que escribió para todos los que la apoyan en momentos difíciles.

"'Mañana será bonito' dice esta canción. Pero en estos días grises, quiero agradecerles las infinitas historias que me han compartido, relatos llenos de amor, desamor, con diferentes finales pero todos llenos de mucha emoción", expresó.

"Quiero que sepan que me han hecho mucha compañía en noches eternas, cada historia me ayuda a crecer, reflexionar, sentir y sobre todo tener la certeza de que sí, mañana será bonito. Gracias de corazón", concluyó.

"Eres una mujer increíble, Ernesto es el mejor bálsamo. Sé feliz, que te mereces lo mejor"; "Te adoro, después de la tormenta siempre, siempre sale el sol"; "Siempre podemos, las mujeres somos de otra galaxia"; "¡Eres una mujeraza! Mereces lo más bonito!", se lee entre los comentarios del post.

