"Me han pasado muchas cosas": Neme enfrenta imitación de Stefan Kramer en Viña y deja potente reflexión
¿Le gustó, se molestó? Esas fueron las interrogantes que rondaron esta mañana en el programa Con Gusto a Viña, sobre la imitación que realizó Stefan Kramer de José Antonio Neme en la primera noche del Festival de Viña 2026.
El imitador sorprendió en su rutina con una humorada sobre el conductor de Mucho Gusto, en su cuarta vez sobre el escenario de la Quinta Vergara.
La reacción de Neme tras imitación de Stefan Kramer
"A mí, mi forma de ser no es algo negativo, yo no me ando escondiendo, no ando disimulando ni ecualizando mis bromas, porque estoy muy viejo y me han pasado muchas cosas en mi vida, como para tener que pedir disculpas por existir", dijo el comunicador, ante la consulta sobre su imitación.
Tras ello, Neme dijo estar cansado de que en nuestro país "tengamos que pedir perdón al resto por preguntar, por hablar, por bailar, por maraque..., por lo que sea. Este es un país donde no sé quién nos instaló en la cabeza que hay que partir pidiendo disculpas antes de hablar, hue…".
"Cuando él hace ese ejercicio y se ríe de mí y yo me río de mí, toda la Quinta se ríe conmigo, bueno, estoy gozando estar vivo", agregó.
Asimismo, comentó que muchos periodistas le preguntaron si se molestó por lo hecho con Stefan Kramer, a lo que dijo: "¿Cómo me da vergüenza ser yo? Y pasé por la pubertad, ya me salieron las espinillas, ya fui adolescente (...) Me quedan 30 años de vida y no voy a pasar pidiendo disculpas".